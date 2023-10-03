بلدية فنيدق: لحماية الغابات في القموعة من القطع

حذرت بلدية فنيدق في بيان، من "القطع الغادر والجائر للأشجار المعمرة في البلدة والتي تقع في الأملاك الخاصة، حيث هي ملك العائلات والعشائر في البلدة منذ القدم، والبلدية ستحمي أملاكها فقط، لذلك المطلوب من الاهالي حماية أملاكهم الخاصة من تجار الحطب قبل فوات الأوان، فالبلدية لم يعد لديها قدرة على حماية الغابات والبالغ مساحتها أكثر من عشرين مليون متر مربع".

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