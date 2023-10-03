"سبوتنيك" باشرت بثّها من بيروت.. وهذه هي التفاصيل

افتتحت وكالة الانباء والاذاعة الدولية "سبوتنيك" مكاتبها في بيروت بمنطقة ضبيه، وباشرت بثها الاثنين لتغطية لبنان وسوريا.

وقد اتخذت "سبوتنيك" مقرا لها في مبنى "اذاعة صوت كل لبنان" في ضبيه، وتبث عبر الموجة 93,6 FM، المملوكة من " صوت كل لبنان" والتي كانت موضوعة سابقا في تصرف محطة الBBC البريطانية.

Advertisement

وعلم أن عددًا من الإعلاميين والتقنيين اللبنانيين انضموا إلى الإذاعة الروسية وقد انطلقت تردداتها في بيروت وجبل لبنان ودمشق، في حين ستشمل تردداتها بعد أيام كافة المناطق اللبنانية والساحل السوري.

ويتولى ادارة المحطة في بيروت ديمتري تاراسوف فيما تتولى الادارة في موسكو دارين رهمانوفا.

وتبث المحطة من بيروت يوميا بين السابعة والتاسعة صباحا وبين الخامسة والسابعة بعد الظهر. اما يوم الاحد فتبث بين الثامنة والعاشرة صباحا.

كما تبث موجزا للاخبار على كل ساعة.

وتتضمن برامج المحطة في بيروت حوارات متنوعة ومقابلات وتحليلات سياسية.