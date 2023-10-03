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لبنان

"سبوتنيك" باشرت بثّها من بيروت.. وهذه هي التفاصيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-10-2023 | 13:54
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افتتحت  وكالة الانباء والاذاعة الدولية "سبوتنيك" مكاتبها في بيروت بمنطقة ضبيه،  وباشرت بثها الاثنين  لتغطية لبنان وسوريا. 
وقد اتخذت "سبوتنيك" مقرا لها في مبنى "اذاعة صوت كل لبنان" في ضبيه، وتبث عبر الموجة 93,6 FM، المملوكة من " صوت كل لبنان" والتي  كانت موضوعة سابقا في تصرف محطة الBBC البريطانية. 
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وعلم أن عددًا من الإعلاميين والتقنيين اللبنانيين انضموا إلى الإذاعة الروسية وقد انطلقت تردداتها  في بيروت وجبل لبنان ودمشق، في حين ستشمل تردداتها بعد أيام كافة المناطق اللبنانية والساحل السوري.
ويتولى ادارة المحطة في بيروت ديمتري تاراسوف فيما تتولى الادارة في موسكو  دارين رهمانوفا.
وتبث المحطة من بيروت يوميا بين السابعة والتاسعة صباحا وبين الخامسة والسابعة بعد الظهر. اما يوم الاحد فتبث بين الثامنة والعاشرة صباحا. 
كما تبث موجزا للاخبار على كل ساعة.
وتتضمن برامج المحطة في بيروت حوارات متنوعة ومقابلات وتحليلات سياسية.
 
وكان "لبنان 24" قد كشف  سابقا عن الموضوع تحت عنوان "إذاعة جديدة على الطريق.. والتوظيفات بدأت". لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
المصدر: خاص "لبنان 24"

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