إصابته بليغة... مواطن يتعرّض لحادث سير أثناء قيادته دراجته الناريّة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مواطنا أصيب بجروح إثر تعرضه لإصابة بليغة في الرأس أثناء قيادته دراجة نارية وانزلاقها في منطقة سينيق جنوب صيدا.



وفورا حضر فريق من الإنقاذ الشعبي في "مؤسسة معروف سعد"، وتم إسعافه ونقله إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج.

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