23
o
بيروت
24
o
طرابلس
30
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مصرف لبنان يُلغي العمل بعمولات ما بعد تشرين الأول 2019
Lebanon 24
03-10-2023
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر مصرف لبنان أمس تعميماً «يمنع فيه على المصارف تقاضي أي عمولات جديدة من حسابات الودائع، ما لم تكن مفروضة قبل نهاية شهر تشرين الأول 2019». وطلب من المصارف «إعداد لائحة تتضمّن المعلومات الدقيقة والموثّقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل، وعن طريقة احتسابها، وآلية استيفائها، حيث لا تفرض أي عمولة غير مصرح عنها في اللائحة». وأوضح المصرف أنّ «لجنة الرقابة على المصارف ستقوم بمهمة مراقبة صحة تنفيذ التعميم، تحت طائلة فرض عقوبات إدارية في حق المصارف المخالفة».وأكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ «المصارف استقبلت التعميم بكثير من الامتعاض، لكنها شبه مطمئنة الى أنّ لجنة الرقابة على المصارف قد لا تتشدد في مراقبة التطبيق، لأنّ فيها من هو متواطئ مع المصارف ويرعى مصالحها».وكشفت المصادر لـ»نداء الوطن» أنّ المصارف «تؤكد أنها تحتاج الى هذه العمولات للإنفاق على ما يتوجب عليها تطبيقاً للتعميم 158 ولتغطية نفقاتها التشغيلية»، مشيرةً الى أن «بعض البنوك بدأ يمدّ يده الى حسابات الفريش دولار لتغطية نفقاته، وتعلم لجنة الرقابة ذلك، وهناك تقرير أمام المجلس المركزي في هذا الخصوص، بيد أنّ التكتم شديد، لأنّ الكشف عن هذه المخالفات على الملأ سيطيح الثقة بحسابات «الفريش»، ويتهافت أصحابها لسحبها»، مع الإشارة الى أنّ «الجهات المعنية تعتقد أنّ البنوك التي تقوم بتلك المخالفات الفادحة بإمكانها تغطية المراكز المكشوفة عند الضرورة». وأضافت: «هناك من لا يريد تكبير القضية ويمنع انفجارها في وجه المصارف المخالفة في انتظار الحلول الإصلاحية، وأبرزها هيكلة المصارف وتوزيع خسائر الودائع التي تدّعي المصارف أن على الدولة ردّها للمودعين».وأوضحت المصادر أنّ «التعميم الجديد لمصرف لبنان، في حال تطبيقه، سيضع مصارف على حافة إعلان إفلاسها، كما يضع أخرى أمام موجة صرف جماعية جديدة للموظفين، وإقفال فروع إضافية وتقليص العمل الى الحد الأدنى الممكن».ولا تستبعد المصادر الواسعة الإطلاع أن «تشنّ مصارف حملة على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بعدما بدأت تشعر بوطأة ما يقوم به بدءاً من وقف استفادة البنوك من منصة صيرفة، وإعلانه أنّ إقرار سعر صرف بين 85 و90 ألف ليرة في موازنة 2024 سيجبر المصارف على صرف ودائع بهذا السعر بدلاً من 15 ألف ليرة للدولار حالياً».في المقابل أكدت مصادر مطلعة أنّ «منصوري جاهز للردّ على الحملات، ويعتقد أنه ليس في مصلحة المصارف فتح معارك معه الآن، إذ لم يقل كلمته الأخيرة بعد».وختمت بالقول: «إنه بمجهود لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت واقتراحها ومتابعتها، صدر أمس تعميم مصرف لبنان ليرفع بعض الظلم عن المودعين، ويضع حداً لتجاوزات ومخالفات المصارف اليومية، التي عليها الإنصياع، وإلا المحاسبة».
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلام غير لائق: متصل يُحرج مذيعة الـ LBCI مباشرة على الهواء.. هكذا ردت عليه (فيديو)
Lebanon 24
بكلام غير لائق: متصل يُحرج مذيعة الـ LBCI مباشرة على الهواء.. هكذا ردت عليه (فيديو)
03:29 | 2023-10-03
03/10/2023 03:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أظهر الكثير وحركات فاضحة.. فنانة لبنانية تُقلّد ميريام فارس شاهدوا كيف رقصت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
بفستان أظهر الكثير وحركات فاضحة.. فنانة لبنانية تُقلّد ميريام فارس شاهدوا كيف رقصت على المسرح (فيديو)
02:50 | 2023-10-03
03/10/2023 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
Lebanon 24
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
08:37 | 2023-10-03
03/10/2023 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
يبلغ سعره مليون دولار.. تعرّفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور)
Lebanon 24
يبلغ سعره مليون دولار.. تعرّفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور)
03:54 | 2023-10-03
03/10/2023 03:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة زوجة الياس الحصروني بحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
وفاة زوجة الياس الحصروني بحادث سير مروع (صورة)
05:18 | 2023-10-03
03/10/2023 05:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:39 | 2023-10-04
"الصورة تتكلم"... حمية يرفع الصوت: نفايات متكدسة على مجرى مياه الأمطار
01:30 | 2023-10-04
"أمر غريب" بين التيار والحزب!
01:19 | 2023-10-04
إشكال تطور إلى إطلاق النار.. هذا ما حصل ليل أمس في القبة
01:15 | 2023-10-04
لماذا الاهتمام الديبلوماسي بهذا الكلام؟
01:00 | 2023-10-04
النزوح بند أول حكوميا وسوريون يتملّكون مئات العقارات بوكالات غير قابلة للعزل
00:54 | 2023-10-04
الطرقات عامت بالمياه.. وزحمة سير خانقة في هذه المناطق (صور وفيديو)
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
04/10/2023 08:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
04/10/2023 08:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
04/10/2023 08:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24