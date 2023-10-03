23
o
بيروت
24
o
طرابلس
30
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
25% من مستشفيات لبنان متعثّرة
Lebanon 24
03-10-2023
|
22:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار":يشهد القطاع الاستشفائي تنامي ظاهرة دمج المستشفيات، التي بدأت في العامين الماضيين وآخذة بالتوسّع، وسط تقديرات معنيين بالقطاع بأنّ 25% من مستشفيات لبنان متعثّرة، ما يفسّر تزايد لجوء أصحاب المستشفيات الصغيرة إلى تلك الجامعية للتفاوض مع إداراتها حول طريقة لإنقاذ مستشفياتهم. وفيما أفادت المعطيات بأنّ هناك مستشفيات يتم بيعها، ولن يعود لها من وجود، تُفضّل الأطراف المعنية في بعض الحالات اعتماد طريقة الدمج، بعد الاتفاق على استثمار المستشفى لإنقاذه من الإفلاس، بتحويله إلى واحد من شبكة مستشفيات تابعة لمستشفى جامعي كبير، مع الحفاظ على اسمه. وتشير المعلومات إلى أنّ الجهات التي تشتري أو تستثمر المستشفيات ليست بالضرورة دائماً مستشفيات جامعية، وأن المستثمرين في بعض الحالات أفراد. فيما تشجّع نقابة المستشفيات الخاصّة عمليات الدمج لضمان مستوى أفضل من الخدمات الطبية، والمحافظة على فرص العمل في المستشفيات الصغيرة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلام غير لائق: متصل يُحرج مذيعة الـ LBCI مباشرة على الهواء.. هكذا ردت عليه (فيديو)
Lebanon 24
بكلام غير لائق: متصل يُحرج مذيعة الـ LBCI مباشرة على الهواء.. هكذا ردت عليه (فيديو)
03:29 | 2023-10-03
03/10/2023 03:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أظهر الكثير وحركات فاضحة.. فنانة لبنانية تُقلّد ميريام فارس شاهدوا كيف رقصت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
بفستان أظهر الكثير وحركات فاضحة.. فنانة لبنانية تُقلّد ميريام فارس شاهدوا كيف رقصت على المسرح (فيديو)
02:50 | 2023-10-03
03/10/2023 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
Lebanon 24
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
08:37 | 2023-10-03
03/10/2023 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
يبلغ سعره مليون دولار.. تعرّفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور)
Lebanon 24
يبلغ سعره مليون دولار.. تعرّفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور)
03:54 | 2023-10-03
03/10/2023 03:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة زوجة الياس الحصروني بحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
وفاة زوجة الياس الحصروني بحادث سير مروع (صورة)
05:18 | 2023-10-03
03/10/2023 05:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:39 | 2023-10-04
"الصورة تتكلم"... حمية يرفع الصوت: نفايات متكدسة على مجرى مياه الأمطار
01:30 | 2023-10-04
"أمر غريب" بين التيار والحزب!
01:19 | 2023-10-04
إشكال تطور إلى إطلاق النار.. هذا ما حصل ليل أمس في القبة
01:15 | 2023-10-04
لماذا الاهتمام الديبلوماسي بهذا الكلام؟
01:00 | 2023-10-04
النزوح بند أول حكوميا وسوريون يتملّكون مئات العقارات بوكالات غير قابلة للعزل
00:54 | 2023-10-04
الطرقات عامت بالمياه.. وزحمة سير خانقة في هذه المناطق (صور وفيديو)
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
04/10/2023 08:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
04/10/2023 08:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
04/10/2023 08:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24