في الدكوانة.. سوري حاول اغتصاب فتاة قاصر داخل المصعد

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة أحد الأشخاص من التابعية السورية يعمل في فرن مناقيش إغتصاب فتاة قاصر داخل مصعد في منطقة الدكوانة قرب مصلحة تسجيل السيارات، إلا أن محاولته باءت بالفشل بعد أن بدأت بالصراخ. فقام أهلها بإلقاء القبض على العامل وتسليمه الى فصيلة الدكوانه للتحقيق معه ومعرفة تفاصيل الحادثة.

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