صباح اليوم... العثور على جثة طبيبة قرب "ميني ماركت"

أفادت مندولة "لبنان 24" عن العثور على جثة الدكتورة "س.ع"، مواليد ١٩٦٨، في شارع مار الياس مقابل ميني ماركت السنيور في منطقة مجدليا.



وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر الى المكان.

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