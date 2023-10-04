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لبنان

نداء عاجل من غرفة التحكم المروري للمواطنين.. هذا ما طلبته منهم

Lebanon 24
04-10-2023 | 00:25
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الامطار حرصا على السلامة العامة. 
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