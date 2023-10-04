Advertisement

لبنان

لماذا الاهتمام الديبلوماسي بهذا الكلام؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-10-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1113479-638320038590766643.jpeg
Doc-P-1113479-638320038590766643.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقفت أوساط ديبلوماسية غربية عند الكلام الذي تضمنّته كلمة الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، والذي شجّع فيها على تسهيل الهجرة البحرية للنازحين السوريين في اتجاه السواحل الأوروبية الواقعة في غرب البحر الأبيض المتوسط، مع ما يستتبع ذلك من اضطرار قادة هذه الدول للمجيء إلى لبنان لإيجاد حل لهذه الأزمة المستعصية على الحلّ لبنانيًا.
Advertisement
وعليه، فإن هذه الأوساط بدت مستنفرة من خلال ما أجرته من اتصالات لرصد ردود الفعل على هذا الطرح، محليًا وعربيًا ودوليًا، لمعرفة الاتجاهات، التي يمكن أن تُسلك في هذا المنحى، خصوصًا أن معظم الدول الأوروبية تدعم بقاء النازحين السوريين حيث هم في لبنان، على غرار وجودهم في تركيا وفي الأردن، الذي يعاني ما يعانيه لبنان. وهذا ما أشار إليه صراحة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمته من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك.
ويعتقد بعض المراقبين أن يكون لعدد من الدول الأوروبية تحرّك أممي من أجل وضع خارطة طريق لمواجهة احتمال ترجمة طرح نصرالله، الذي اعتبره البعض طرحًا جديًّا، خصوصًا أن التعامل معه بإدارة الظهر أو من قبيل التعاطي باستخفاف مع مدى تأثير كلام الأمين العام لـ "حزب الله" على التوجّه الذي يمكن أن يسلكه هكذا طرح سبقه إليه الرئيس التركي، والذي كان له مردود إيجابي على تركيا.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-10-04
04:00 | 2023-10-04
05:03 | 2023-10-04
05:01 | 2023-10-04
04:58 | 2023-10-04
04:57 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24