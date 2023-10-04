"أمر غريب" بين التيار والحزب!

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استغربت مصادر سياسيّة مراقبة مدة "الحوار الطويل" بين "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" على بند اللامركزية الإدارية، في الوقت الذي لم يتضح فيه جذريا ما إذا كان "التيار" أو الحزب قد توصلا إلى نقاط مشتركة على صعيد الملف الرئاسي.وقالت المصادر إنّه على مدى أكثر من شهر، يواصل التيار والحزب التلاقي لبحث اللامركزية الإدارية وكأن هذا الأمر يعتبر غريباً جداً لكي يأخذ كل هذا المسار من النقاش العميق، وأضافت: "الحوار مطلوب جداً ولكن هناك ملفات داهمة يجب حسمها، وإن لم يكن الحوار عميقاً في الملف الرئاسي، عندها يمكن القول إن الأمور باتت عند نقطة الصفر بين الطرفين بشأن استحقاق خرج من إطاره الداخلي وبات مرهوناً بمفاوضات الخارج".ولفتت المصادر إلى أن حسم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في اطلالته امس الموقف من المبادرات القائمة، من شأنه ان يعجّل في قرارات الطرفين بمدى جدوى استمرار النقاش في الملفات المستقبلية من عدمه.