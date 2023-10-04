27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"أمر غريب" بين التيار والحزب!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-10-2023
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استغربت مصادر سياسيّة مراقبة مدة "الحوار الطويل" بين "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" على بند اللامركزية الإدارية، في الوقت الذي لم يتضح فيه جذريا ما إذا كان "التيار" أو الحزب قد توصلا إلى نقاط مشتركة على صعيد الملف الرئاسي.
Advertisement
وقالت المصادر إنّه على مدى أكثر من شهر، يواصل التيار والحزب التلاقي لبحث اللامركزية الإدارية وكأن هذا الأمر يعتبر غريباً جداً لكي يأخذ كل هذا المسار من النقاش العميق، وأضافت: "الحوار مطلوب جداً ولكن هناك ملفات داهمة يجب حسمها، وإن لم يكن الحوار عميقاً في الملف الرئاسي، عندها يمكن القول إن الأمور باتت عند نقطة الصفر بين الطرفين بشأن استحقاق خرج من إطاره الداخلي وبات مرهوناً بمفاوضات الخارج".
ولفتت المصادر إلى أن حسم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في اطلالته امس الموقف من المبادرات القائمة، من شأنه ان يعجّل في قرارات الطرفين بمدى جدوى استمرار النقاش في الملفات المستقبلية من عدمه.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
Lebanon 24
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
08:37 | 2023-10-03
03/10/2023 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع سعر ربطة الخبز... كم أصبح ثمنها؟
Lebanon 24
إرتفاع سعر ربطة الخبز... كم أصبح ثمنها؟
13:07 | 2023-10-03
03/10/2023 01:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مخرج لبناني يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
مخرج لبناني يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)
00:04 | 2023-10-04
04/10/2023 12:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-10-03
03/10/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار طلاقه.. فارس كرم يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة
Lebanon 24
بعد أخبار طلاقه.. فارس كرم يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة
02:02 | 2023-10-04
04/10/2023 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-10-04
"لا فرنجية ولا عون".. كيف يفسّر "الوطني الحر" الخيار الثالث؟!
04:00 | 2023-10-04
"توتال" لا تريد العمل في البلوك رقم 4 ودورة تراخيص ثالثة قريبا
05:03 | 2023-10-04
بيان لمصرف لبنان حول الموجودات والمطلوبات الخارجيّة... هذا ما جاء فيه (صورة)
05:01 | 2023-10-04
محضر ضبط بحق صاحب محل لبيع الفروج
04:58 | 2023-10-04
بسبب النفايات... بلدية المنية تحذر من كارثة صحية وبيئية
04:57 | 2023-10-04
نقل جثة شاب إلى المستشفى
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
04/10/2023 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
04/10/2023 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
04/10/2023 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24