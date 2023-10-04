مرشح سابق سيرد على قيادية سابقة

مرشح سابق للانتخابات في حزب مسيحي سيقوم بخطوة اعلامية للردّ على الحملة التصعيدية التي طاولته في الشهرين الأخيرين والتي كانت تهدف بالأصل الى استهداف قيادة هذا الحزب من قِبل احدى القياديات السابقات فيه حيث تقاطعت مصالحها مع جهات سياسية وأمنية واعلامية للنيل من هذا الحزب.

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