الطرقات عامت بالمياه.. وزحمة سير خانقة في هذه المناطق (صور وفيديو)

وسائل الاعلام "زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرقات*.

وزاره الاشغال "الصوره تتكلم نفايات متكدسه على مجرى مياه الامطار عملنا أمس وقبل الامس وقبل باسبوع … بالتعاون مع بلديه الغبيري على تنظيفها ونعمل على اعاده تنظيفها اليوم " pic.twitter.com/CaEff42z7q