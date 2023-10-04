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لبنان

الطرقات عامت بالمياه.. وزحمة سير خانقة في هذه المناطق (صور وفيديو)

Lebanon 24
04-10-2023 | 00:54
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تسجل زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرقات.
 
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كما تسجل حركة مرور كثيفة من الضبية باتجاه جل الديب وصولا حتى الكرنتينا، ومن بوليفار سن الفيل باتجاه الصالومي وصولا حتى مستديرة الحايك.
الى ذلك، تشكلت السيول وارتفع منسوب المياه عند مستديرة فرن الشباك بسبب الامطار الطوفانية.
 


وكانت غرفة التحكم المروري قد طلبت من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الامطار حرصا على السلامة العامة.
 
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