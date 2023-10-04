الطرقات عامت بالمياه.. وزحمة سير خانقة في هذه المناطق (صور وفيديو)

وسائل الاعلام "زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرقات*.
وزاره الاشغال "الصوره تتكلم نفايات متكدسه على مجرى مياه الامطار عملنا أمس وقبل الامس وقبل باسبوع … بالتعاون مع بلديه الغبيري على تنظيفها ونعمل على اعاده تنظيفها اليوم " pic.twitter.com/CaEff42z7q
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 4, 2023
وسائل الاعلام "زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرقات*.
وزاره الاشغال "الصوره تتكلم نفايات متكدسه على مجرى مياه الامطار عملنا أمس وقبل الامس وقبل باسبوع … بالتعاون مع بلديه الغبيري على تنظيفها ونعمل على اعاده تنظيفها اليوم " pic.twitter.com/CaEff42z7q
بالفيديو: تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في #بيروت بسبب الامطار الطوفانية صباح الاربعاء ٤ تشرين الاول ٢٠٢٣ pic.twitter.com/8nGffOXLLt
— Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) October 4, 2023
بالفيديو: تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في #بيروت بسبب الامطار الطوفانية صباح الاربعاء ٤ تشرين الاول ٢٠٢٣ pic.twitter.com/8nGffOXLLt