إشكال تطور إلى إطلاق النار.. هذا ما حصل ليل أمس في القبة

افادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال، ليل أمس، في شارع ابن سينا، في القبة، بين عدد من الشبان، تتطور إلى قيام شخص من آلـ "ش" باطلاق النار في الهواء من دون وقوع اصابات.

ولاحقاً، أوقفت دورية من الجيش المتورطين في الإشكال.