سرق دراجة نارية.. فأوقفته أمن الدولة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مديرية النبطية الاقليمية في أمن الدولة أوقفت المواطن م.ع، من بلدة محيبيب، لاقدامه على سرقة دراجة نارية في بنت جبيل.

وبوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص.