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لبنان

سوري سرق سيارة وحاول دهس عناصر من قوى الأمن.. إليكم ما حصل فجر اليوم

Lebanon 24
04-10-2023 | 03:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من قوى الامن الداخلي أوقفت سيارة مسروقة كان يقودها أحد الأشخاص من الجنسية السورية في منطقة جبل البداوي في طرابلس، فجر اليوم. 

وحاول السارق دهس عناصر الدورية، فقاموا بإطلاق النار عليه وأصيب في قدمه.
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يُذكر أن السيارة سُرقت في منطقة جبيل.

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