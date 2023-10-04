سوري سرق سيارة وحاول دهس عناصر من قوى الأمن.. إليكم ما حصل فجر اليوم

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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من قوى الامن الداخلي أوقفت سيارة مسروقة كان يقودها أحد الأشخاص من الجنسية السورية في منطقة جبل البداوي في طرابلس، فجر اليوم.وحاول السارق دهس عناصر الدورية، فقاموا بإطلاق النار عليه وأصيب في قدمه.يُذكر أن السيارة سُرقت في منطقة جبيل.