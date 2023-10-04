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لبنان

زحمة سير خانقة عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي.. إليكم السبب

Lebanon 24
04-10-2023 | 03:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مدخل مدينة طرابلس الجنوبي يشهد زحمة سير خانقة وذلك بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها احدى الشركات المتعهدة أمام مسجد طينال. 
 
 
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طرابلس

مسجد طينال

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