زحمة سير خانقة عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي.. إليكم السبب

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مدخل مدينة طرابلس الجنوبي يشهد زحمة سير خانقة وذلك بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها احدى الشركات المتعهدة أمام مسجد طينال.

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