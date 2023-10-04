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لبنان

تدبير موقت في عين الحلوة.. هذا ما تم الاتفاق عليه مع الاونروا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-10-2023 | 04:07
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كشفت مصادر فلسطينية شاركت في الاجتماع مع المديرة العامة للأونروا دوروثي كلاوس أن "تدبير الخطة التربوية البديلة بشأن المدارس ونقل الطلاب إلى صيدا واعتماد نظام الفترتين هو موقت على أن يتم في خطوة لاحقة نقل الطلاب من المجمع التربوي الأول في منطقة الطوارىء ـ الشارع الفوقاني إلى الثاني في بستان القدس داخل المخيم ريثما يتمّ صيانة المدارس المتضرّرة".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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