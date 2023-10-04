حريق كبير في مبنى في مجدليا.. وتخوف من امتداد النيران

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عناصر ‎الدفاع المدني تعمل على اخماد حريق اندلع داخل مؤسسة جوزيف سعد في منطقة مجدليا، قضاء زغرتا.

وغطى الدخان سماء المنطقة وسط تخوف من امتداد النيران الى الطوابق العلوية للمبنى.