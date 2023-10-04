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لبنان

حريق كبير في مبنى في مجدليا.. وتخوف من امتداد النيران

Lebanon 24
04-10-2023 | 04:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عناصر ‎الدفاع المدني تعمل على اخماد حريق اندلع داخل مؤسسة جوزيف سعد في منطقة مجدليا، قضاء زغرتا.
 
وغطى الدخان سماء المنطقة وسط تخوف من امتداد النيران الى الطوابق العلوية للمبنى. 
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