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لبنان

الصادق: علينا الذهاب إلى ديوان المحاسبة لحماية الأموال الآتية من SDR

Lebanon 24
04-10-2023 | 04:31
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس":
 
 
"الحكومة صرفت مليارًا و١٣٦ مليون دولار، أي كامل أموال الـSDR بدون أي سند قانوني أو آليّة. يتحمّل مجلس النواب المسؤوليّة فبالرغم من تعهّد رئيس الحكومة بعدم صرفها من دون العودة إلى مجلس النواب قام بصرفها، ولم يتابع المجلس هذا الموضوع. واليوم تقدّم وزير المال للنواب بتقرير غير محترف مؤلّف من ورقة وحيدة يحاول أن يشرح كيف صرفت هذه الأموال. واجب على النواب ملاحقة هذا الموضوع حتى النهاية، فهناك ٨٦٠ مليون دولار جدد سوف يردون من حصة لبنان من توزيع الـSDR حيث تبرز جدّيتهم، ليكون درسًا لكلّ من أهدر المال العام دون الرجوع إلى قوانين. علينا الذهاب إلى ديوان المحاسبة من أجل حماية الأموال الآتية من الـSDR وغيرها من الأموال العامة المستباحة".
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