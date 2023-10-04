27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في ذكرى الانتصار على إسرائيل.. بري أبرق مهنئاً إلى السيسي والأسد
Lebanon 24
04-10-2023
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوري الدكتور بشار الأسد، مهنئا بالذكرى ال50 لانتصارات أكتوبر وحرب تشرين التحريرية.
برقية السيسي
ومما جاء في برقية الرئيس بري الى الرئيس السيسي : "لمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر التي إجترحت فيها مصر وجيشها الباسل أسطورة مضيئة في تاريخها وتاريخ أمتنا العربية عبورا من "ضفة" الى "ضفة" نحو التحرير وإستعادة الحقوق. يسعدني في هذه المناسبة المجيدة بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي ان أتوجه من سيادتكم ومن القوات المسلحة المصرية ومن الشعب المصري بأحر التهاني وأطيب الأمنيات سائلين الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم وعلى مصر جيشا وشعبا بموفور الصحة والأمن والإستقرار والمنعة والإقتدار".
Advertisement
برقية الاسد
وجاء في برقية الرئيس بري الى الرئيس الاسد :" يسعدني لمناسبة الذكرى الخمسين لحرب تشرين التحريرية المجيدة، أن أتوجه من سيادتكم ومن قيادة وضباط وأفراد الجيش العربي السوري الباسل ومن الشعب السوري بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات.
وننتهزها مناسبة للاعراب عن ثقتنا بأن من صنع ملحمة النصر في تشرين وسطر ملاحم البطولة والفداء في سبيل تحرير الأرض وإستعادة الحقوق من رجس الإحتلال الإسرائيلي ويستكملها الآن في مواجهة الحرب التي تشن على سوريا عدوانا صهيونيا وإرهابا تكفيريا على حد سواء وحصارا لا إنسانيا ، بالتأكيد قادر على أن يستولد على الدوام من مدرسة "تشرين" التحرير نصرا جديدا لسوريا وللأمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
Lebanon 24
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
08:37 | 2023-10-03
03/10/2023 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع سعر ربطة الخبز... كم أصبح ثمنها؟
Lebanon 24
إرتفاع سعر ربطة الخبز... كم أصبح ثمنها؟
13:07 | 2023-10-03
03/10/2023 01:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مخرج لبناني يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
مخرج لبناني يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)
00:04 | 2023-10-04
04/10/2023 12:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-10-03
03/10/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار طلاقه.. فارس كرم يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة
Lebanon 24
بعد أخبار طلاقه.. فارس كرم يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة
02:02 | 2023-10-04
04/10/2023 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-10-04
"لا فرنجية ولا عون".. كيف يفسّر "الوطني الحر" الخيار الثالث؟!
04:00 | 2023-10-04
"توتال" لا تريد العمل في البلوك رقم 4 ودورة تراخيص ثالثة قريبا
05:03 | 2023-10-04
بيان لمصرف لبنان حول الموجودات والمطلوبات الخارجيّة... هذا ما جاء فيه (صورة)
05:01 | 2023-10-04
محضر ضبط بحق صاحب محل لبيع الفروج
04:58 | 2023-10-04
بسبب النفايات... بلدية المنية تحذر من كارثة صحية وبيئية
04:57 | 2023-10-04
نقل جثة شاب إلى المستشفى
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
04/10/2023 12:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
04/10/2023 12:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
04/10/2023 12:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24