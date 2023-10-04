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لبنان

بالصورة.. حادث سير مروّع في بلدة القاسمية

Lebanon 24
04-10-2023 | 04:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حادث سير مروع وقع قرب حاجز الجيش في بلدة القاسمية ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح. 
 
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