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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية قاموا بجولات تفتيشية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار وبمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية في النبطية ومكتب مرجعيون - حاصبيا في نطاق مدينة النبطية وفي البلدات التالية: شوكين، وميفدون، وجباع ومرجعيون، وجديدة، مرجعيون، وإبل السقي، ودبين، والخيام.وقد تم كيل ورصرصة محطات المحروقات والكشف على الاسعار والتأكد من أوزان ربطات الخبز وأسعارها ومحال اللحوم والخضار والفاكهة والمواد الغذائية والكشف على فواتير اشتراك المولدات الكهربائية الخاصة.وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب محل لبيع الفروج الحي لعدم إعلانه الأسعار بالإضافة إلى إنذارات خطية لبعض المحال بضرورة إعلان الأسعار على كافة السلع المعروضة والتقيد بالقوانين والقرارات الصادرة عن الوزارات المعنية.