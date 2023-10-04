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لبنان

نقل جثة شاب إلى المستشفى

Lebanon 24
04-10-2023 | 04:57
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عمل عناصر من الدفاع المدني على نقل جثة شاب من التابعية السورية من طريق المطار-ضاحية بيروت الجنوبية، الى مستشفى بيروت الحكومي، وذلك بحضور الاجهزة الامنية المختصة، واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
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جثة

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