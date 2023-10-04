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لبنان

بيان لمصرف لبنان حول الموجودات والمطلوبات الخارجيّة... هذا ما جاء فيه (صورة)

Lebanon 24
04-10-2023 | 05:03
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أصدر مصرف لبنان بياناً، بالموجودات والمطلوبات الخارجية حسب اقفال 30 أيلول 2023.

وقد أظهر الجدول في الصورة المرفقة، تراجعا في الموجودات السائلة الخارجية لدى مصرف لبنان. كما زادت المطلوبات الخارجية قليلا نتيجة ورود بعض المبالغ من الخارج.
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وقد أكد البيان أن مصرف لبنان يتابع سياسته القاضية بعدم دفع أية مبالغ من احتياطياته الخارجية لأي غاية الا في اطار تطبيق آليات التعميم 158.
 

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