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لبنان

المفتي قبلان: نحن أمام اثنين لا ثالث لهما: إما نربح جميعاً أو يخسر لبنان

Lebanon 24
04-10-2023 | 05:25
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توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان اليوم الى "القادة السياسيين، بالقول:" غلق الأبواب كارثة والتدويل تذويب للقرار السيادي والتحدي خسارة للعائلة اللبنانية والطوأفة محرقة للبلد ولبنان مفتوح على أسوأ سيناريو دولي إقليمي تقوده واشنطن توازيا مع سياسيات التطبيع التي تعمل على إعادة توزيع المنطقة اقتصادياً وأمنياً، والمطلوب نصف تسوية وحوار تطميني وكسر حواجز لأن العالم غابة مصالح، ولا خوف على لبنان الكيان إنما الخوف على لبنان العائلة، ونحن اليوم أمام اثنين لا ثالث لهما: إما نربح جميعاً أو يخسر لبنان".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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