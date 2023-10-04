عمليّة سرقة وإطلاق نار... هذا ما شهدته منطقة سلعاتا ليل أمس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 5 شبان يستقلون دراجات ناريّة، قاموا ليل أمس بسرقة دراجة ناريّة ومحفظة وهاتف خلويّ، من أحد الأشخاص من الجنسيّة السوريّة، على شاطىء سلعاتا.

وخلال فرارهم، أطلقوا النار في الهواء.