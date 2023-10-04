بعد الامطار.. الطقس سينقلب والحرارة الى ارتفاع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة ، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، و يتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية.
وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: معدل درجات لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و 27 في زحلة، بين 20 و 28 في طرابلس.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات، تسود حال من عدم الاستقرار في الداخل وجنوب البلاد مع احتمال أمطار خفيفة.
الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، و يتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية.
الجمعة: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما ترتفع في الداخل و يتكون الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب على المرتفعات.
-الحرارة على الساحل من 22 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 25 درجة، في الداخل من 14 إلى 27 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا الى شمالية شرقية و ناشطة ليلا، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تشكل الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,35
-ساعة غروب الشمس: 18,17