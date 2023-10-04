Advertisement

لبنان

بعد الامطار.. الطقس سينقلب والحرارة الى ارتفاع

Lebanon 24
04-10-2023 | 05:56
A-
A+
Doc-P-1113583-638320210269261883.jpg
Doc-P-1113583-638320210269261883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة ، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، و يتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية.
Advertisement

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت،  بين 13  و 27 في زحلة،  بين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة،  تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات، تسود حال من عدم الاستقرار في الداخل وجنوب البلاد مع احتمال أمطار خفيفة.

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، و يتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية.

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما ترتفع في الداخل و يتكون الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 25 درجة، في الداخل من 14 إلى 27 درجة. 

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا الى شمالية شرقية و ناشطة ليلا، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.
-الانقشاع:  متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تشكل الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين  60 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي: 764  ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,35
-ساعة غروب الشمس:   18,17
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:41 | 2023-10-04
06:00 | 2023-10-04
05:00 | 2023-10-04
04:00 | 2023-10-04
08:20 | 2023-10-04
08:11 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24