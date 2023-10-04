حمية عرض مع أبي خليل ملفات إنمائية مناطقية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه اليوم في الوزارة، عضو تكتل" لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، حيث عرضا المستجدات العامة في البلاد، كما تمّ البحث في ملفات إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة في منطقة عاليه.

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