Advertisement

لبنان

ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار 20 بالمئة خلال ايلول الفائت

Lebanon 24
04-10-2023 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1113589-638320218290360310.jpg
Doc-P-1113589-638320218290360310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ارتفعت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال ايلول المنصرم وازداد عدد الركاب بنسبة 20 بالمئة عما كان عليه في ايلول العام الفائت 2022,لينهي الشهر التاسع من العام الجاري 2023 ايامه الثلاثين على ما مجموعه 779 ألفاً و 456 راكباً،رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر ايلول الى خمسة ملايين و 804 آلاف و 503 ركاب،مقابل اربعة ملايين و 838 ألفاً و 182 راكباً في نفس الفترة من العام الماضي 2022 اي بزيادة قاربت 20 بالمئة.
Advertisement
وتوزعت حركة المطار خلال ايلول 2023 على الشكل التالي:
المسافرون:
ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال ايلول 2023 بنسبة 23 بالمئة وسجل 342 ألفاً و 824 راكباً،كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 18 بالمئة وبلغ 435 ألفاً و890 راكباً،في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 8,73 بالمئة وسجل 742 راكباً،ليبلغ المجموع العام للمسافرين عبر المطار خلال ايلول الماضي 779 ألفاً و 456 راكباً ( بزيادة 20,11 بالمئة).
حركة الطائرات:
ارتفع مجموع رحلات شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر ايلول الفائت بنسبة 18,31 بالمئة وسجل 6007 رحلات،منها 3005 رحلات وصول الى لبنان (بزيادة 18,44 بالمئة)،كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 18,18 بالمئة وسجل 3002 رحلة.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:41 | 2023-10-04
06:00 | 2023-10-04
05:00 | 2023-10-04
04:00 | 2023-10-04
08:20 | 2023-10-04
08:11 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24