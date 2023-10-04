ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار 20 بالمئة خلال ايلول الفائت

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ارتفعت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال ايلول المنصرم وازداد عدد الركاب بنسبة 20 بالمئة عما كان عليه في ايلول العام الفائت 2022,لينهي الشهر التاسع من العام الجاري 2023 ايامه الثلاثين على ما مجموعه 779 ألفاً و 456 راكباً،رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر ايلول الى خمسة ملايين و 804 آلاف و 503 ركاب،مقابل اربعة ملايين و 838 ألفاً و 182 راكباً في نفس الفترة من العام الماضي 2022 اي بزيادة قاربت 20 بالمئة.وتوزعت حركة المطار خلال ايلول 2023 على الشكل التالي:المسافرون:ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال ايلول 2023 بنسبة 23 بالمئة وسجل 342 ألفاً و 824 راكباً،كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 18 بالمئة وبلغ 435 ألفاً و890 راكباً،في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 8,73 بالمئة وسجل 742 راكباً،ليبلغ المجموع العام للمسافرين عبر المطار خلال ايلول الماضي 779 ألفاً و 456 راكباً ( بزيادة 20,11 بالمئة).حركة الطائرات:ارتفع مجموع رحلات شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر ايلول الفائت بنسبة 18,31 بالمئة وسجل 6007 رحلات،منها 3005 رحلات وصول الى لبنان (بزيادة 18,44 بالمئة)،كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 18,18 بالمئة وسجل 3002 رحلة.