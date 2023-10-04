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لبنان
الجيش يُداهم مخيّمات النازحين السوريين
Lebanon 24
04-10-2023
|
06:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش لا يزال يُداهم مخيّمات النازحين السوريين، في أنفة في الكورة.
وعُلم أنّ الجيش أوقف عدداً من السوريين.
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