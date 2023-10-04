Advertisement

لبنان

الجيش يُداهم مخيّمات النازحين السوريين

Lebanon 24
04-10-2023 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1113593-638320225346897687.jpg
Doc-P-1113593-638320225346897687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش لا يزال يُداهم مخيّمات النازحين السوريين، في أنفة في الكورة.
 
وعُلم أنّ الجيش أوقف عدداً من السوريين.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش التقى مديرة شؤون الأونروا في لبنان
lebanon 24
04/10/2023 15:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الليبي: سنُحاسب كل من تهاون أو تسبب في كارثة درنة وليبيا في أمس الحاجة للم الشمل
lebanon 24
04/10/2023 15:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الهندي: فقدان 23 جندياً على الأقل في فيضان مفاجئ
lebanon 24
04/10/2023 15:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تصريح لجعجع... هل يدعم قائد الجيش؟
lebanon 24
04/10/2023 15:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

نازحون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:41 | 2023-10-04
06:00 | 2023-10-04
05:00 | 2023-10-04
04:00 | 2023-10-04
08:20 | 2023-10-04
08:11 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24