تحت طائلة وقف عمل المصانع وسحب تراخيصها.. وزارة الصناعة تحذر بخصوص العمال السوريين

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ذكّرت وزارة الصناعة في بيان، "بوجوب عمل أصحاب المصانع بمضمون التعميم رقم 83/1 تاريخ 14/9/2023 الذي أصدره وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان استناداً إلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ۱ تاریخ 11/9/2023، بموضـوع النزوح السـوري."وطلـب البيان "عدم استخدام عمـال سوريين لا يحـوزون أوراقـاً وتراخيص قانونيـة وذلـك تحـت طـائلـة وقـف عمـل تـلـك المـصـانـع وسحب تراخيصها. وسـتّتخذ الـوزارة الإجـراءات والتدابير الراميـة إلـى التثبّـت مـن التـزام المصانع هذا التعميم والعمل بموجبه".كما تمنّت على وسائل الاعلام "تكرار نشر هذا التعميم لحسن تطبيقه".