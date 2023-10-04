إعتصام في شكا لأصحاب مناشر ومصانع الرخام احتجاجا على استيراد السلع المنافسة من مصر وسوريا

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نفذ اصحاب مناشر ومصانع الرخام والحجر والغرانيت في لبنان اعتصاما عند مدخل نفق شكا باتجاه بيروت، احتجاجا على إهمال الدولة لهذا القطاع، واستمرار استيراد السلع المنافسة من مصر وسوريا، وادخالها الى لبنان في معظم الاحيان بطرق غير قانونية غير مستوفاة الضريبة الحقيقية.وطالب المحتجون ب"عدم السماح باستيراد البضاعة من الخارج، ووقف الإستيراد والعمل بصورة مطلقة ومن دون أية استثناءات لاجازات الإستيراد المسبقة لبضاعة الحجر والغرانيت والرخام والبازالت على أنواعه".واعترض المعتصمون على “سماح الدولة باستيراد هذه المواد، مما يشكل ضررا كبيرا لصناعة الحجر الوطني، ورفعوا لافتات تطالب بوقف الاستيراد فورا وحماية الصناعة الوطنية".وطالب نقيب اصحاب المناشر ابراهيم ملاح خلال الاعتصام ب"تطبيق القرار الضريبي الصادر منذ ثلاث سنوات القاضي باتخاذ رسوم على استيراد الترابيع من الخارج بقيمة 25 بالماية على ان لا يقل عن 9.5 دولار للمتر المربع سماكة ٢ سنتم، والاسراع بتطبيق القرار الجديد من قبل المجلس الاعلى للجمارك والمتخذ حديثا في مجلس الوزراء والقاضي برفع الرسوم الى خمسين بالماية وان لا يقل عن 19 دولار للمتر المربع سماكة 2 سنتم".وقال : "نطالب المسؤولين ووزارة المالية وإدارة الجمارك والمراجع الرسمية المختصة بضبط البضاعة التي يستوردها التجار بإسمهم أو تحت أسماء مموهة أو بأسماء بعض المخلصين الجمركيين والمودعة في مستودعات وبؤر مكشوفة متعددة والتحقق من قانونية استيرادها وبيعها وذلك لالتزامهم بتسديد الضريبة القانونية".أضاف:"نطالب ايضا بضرورة تقديم التسهيلات ومنح هذه الصناعة إعفاءات وحوافز ضريبية تتناول عددا من الأمور بما فيها تفعيل الصادرات من خلال دعم أكلاف الشحن والمطالبة بعدد من الإعفاءات على صعيد الكهرباء والمياه والضمان الإجتماعي ورسوم الميكانيك والشاحنات وغير ذلك" .ودعا الى" ضرورة إقرار الرسم النوعي على البضائع المستوردة لا سيما الترابيع"، مؤكدا ان النقابة ستتخذ اجراءات تصعيدية في حال عدم إيجاد حلول لأزمتهم”.وأشار إلى "دخول 37 قاطرة ومقطورة محملة بالحجر المنشور من سوريا إلى الأراضي اللبنانيّة عبر 4 بيانات جمركية بعد انتظار السائقين عند معبر العبودية لمدة 4 ايام بسبب وجود أخطاء في بياناتهم، إلى أن تم السماح لهم بالدخول امس عبر معبر العريضة بواسطة مخلص جمركي واحد يقوم بإنجاز البيانات الجمركية عبر العريضة والعبودية ويدعى ابراهيم مصومعي".