بيان مهم من المالية بخصوص تحويل جداول دفعات جديدة.. وقرار عن الخليل بشأن تقديم التصاريح

أعلنت وزارة المالية، في بيان انها "حولت اليوم إلى مصرف لبنان جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2021 لصالح اتحاد البلديات والبلديات، وبلغت قيمة الدفعة الأولى للاتحادات / 18.949.908.000/ مليار ليرة لبنانية وقيمة الدفعة الأولى للبلديات / 183.558.756.000/ مليار ليرة لبنانية.

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وكذلك، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قراراً مدد بموجبه لغاية 31/10/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المستفيدين من ريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.