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لبنان

الأمطار أغرقت قصر العدل في بيروت

Lebanon 24
04-10-2023 | 07:21
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بعدما تساقطت الأمطار بغزارة صباح اليوم، دخلت المياه إلى قصر العدل في بيروت.
 
وعمد بعض العاملين إلى سحب المياه للخارج، بعدما غمرت المكاتب.
 
 
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