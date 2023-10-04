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لبنان

قائد الجيش التقى مديرة شؤون الأونروا في لبنان

Lebanon 24
04-10-2023 | 07:54
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مديرة شؤون الأونروا في لبنان السيدة دورثي كلاوس وجرى التداول في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
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