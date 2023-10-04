بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة وأبرق الى السيسي والاسد مهنئا بذكرى إنتصارات حرب تشرين التحريرية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفيرة اليونان في لبنان كاثرين فونتولاكي حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.كما استقبل رئيس المجلس وفدا من جمعية "البر والتعاون" في ابيدجان، في حضور المدير الإقليمي لطيران الشرق الاوسط في ساحل العاج جواد الموسوي.وبعد الظهر استقبل الرئيس بري رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية البروفسور ميشال معوض.تهنئة السيسي والاسدوبذكرى انتصارات تشرين أبرق بري الى الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوري الدكتور بشار الأسد، مهنئا بالذكرى ال50 لانتصارات أكتوبر وحرب تشرين التحريرية.برقية السيسيومما جاء في برقية الرئيس بري الى الرئيس السيسي : "لمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر التي إجترحت فيها مصر وجيشها الباسل أسطورة مضيئة في تاريخها وتاريخ أمتنا العربية عبورا من "ضفة" الى "ضفة" نحو التحرير وإستعادة الحقوق. يسعدني في هذه المناسبة المجيدة بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي ان أتوجه من سيادتكم ومن القوات المسلحة المصرية ومن الشعب المصري بأحر التهاني وأطيب الأمنيات سائلين الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم وعلى مصر جيشا وشعبا بموفور الصحة والأمن والإستقرار والمنعة والإقتدار".برقية الاسدوجاء في برقية الرئيس بري الى الرئيس الاسد :" يسعدني لمناسبة الذكرى الخمسين لحرب تشرين التحريرية المجيدة، أن أتوجه من سيادتكم ومن قيادة وضباط وأفراد الجيش العربي السوري الباسل ومن الشعب السوري بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات.وننتهزها مناسبة للاعراب عن ثقتنا بأن من صنع ملحمة النصر في تشرين وسطر ملاحم البطولة والفداء في سبيل تحرير الأرض وإستعادة الحقوق من رجس الإحتلال الإسرائيلي ويستكملها الآن في مواجهة الحرب التي تشن على سوريا عدوانا صهيونيا وإرهابا تكفيريا على حد سواء وحصارا لا إنسانيا ، بالتأكيد قادر على أن يستولد على الدوام من مدرسة "تشرين" التحرير نصرا جديدا لسوريا وللأمة".