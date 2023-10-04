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لبنان

سليمان فرنجيه استقبل سفيري قطر والأرجنتين وبحث معهما في المستجدات الراهنة

Lebanon 24
04-10-2023 | 08:20
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 إستقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير الأرجنتيني لدى لبنان موريسيو أليس في زيارة وداعية، في حضورالدكتور جان بطرس. وتم عرض لآخر المستجدات الراهنة.
 
سفير قطر
كذلك، استقبل فرنجيه السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة تعارف بعد توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان، في حضور أنطوان مرعب. وكانت مناسبة لعرض مجمل التطورات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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