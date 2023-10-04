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لبنان

حمية يتناول مع اللواء خير ملفات التعاون في موسم الأمطار الحالي

Lebanon 24
04-10-2023 | 08:33
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه ظهر اليوم في الوزارة، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير.

وتناول حمية مع خير الملفات التي يتم التعاون فيها بين الوزارة والهيئة، وكان تأكيد على استكمال التواصل وتعزيزه معها في موسم الأمطار والعواصف الحالي.
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