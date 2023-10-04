العثور على طفل مجهول الهويّة في الأشرفيّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة طفل قاصر مجهول الهويّة، عُثِرَ عليه بتاريخ 3-10-2023 في محلة الاشرفية - جادة بيار الجميل بالقرب من مصرف الـ "BLC"، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير قادر على النطق ولا على تحديد مكان إقامته، وليس بحوزته أي مستند يُعرّف عنه.لذلك، يرجى من الذين يعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه إبلاغهم الحضور إلى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرقم 611019 / 01 تمهيدًا لاستلامه.