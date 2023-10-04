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لبنان

العثور على طفل مجهول الهويّة في الأشرفيّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
04-10-2023 | 09:26
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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

 تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة طفل قاصر مجهول الهويّة، عُثِرَ عليه بتاريخ 3-10-2023 في محلة الاشرفية - جادة بيار الجميل بالقرب من مصرف الـ "BLC"، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير قادر على النطق ولا على تحديد مكان إقامته، وليس بحوزته أي مستند يُعرّف عنه.
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لذلك، يرجى من الذين يعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه إبلاغهم الحضور إلى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرقم 611019 / 01 تمهيدًا لاستلامه.
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