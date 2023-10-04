الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.