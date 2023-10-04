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لبنان

مصلحة الابحاث الزراعية استضافت اجتماعا لمديري الأبحاث الدولية في تل عمارة

Lebanon 24
04-10-2023 | 09:50
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 عقد اجتماع موسع لمديري البحوث الزراعية من المغرب، سوريا، الجزائر ، الاردن ، مصر، السودان، تركيا، أوزبكستان، فلسطين ، أثيوبيا، تونس، أذربيجان، سلطنة عمان، إضافة الى اعضاء مجلس أمناء ايكاردا من الصين، الولايات المتحدة، أوستراليا، بريطانيا، سوريا، المغرب، ضمن إطار التعاون بين ايكاردا ICARDA ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari.
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وأشار بيان لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى أن مديرها العام الدكتور ميشال افرام عضو مجلس أمناء ايكاردا، ترأس الاجتماع الذي "بحث في الاستراتيجية الدولية للمركز الدولي للبحوث CGIAR بهدف تحسين الزراعة وزيادة الانتاج الزراعي وتحسين النوعية ومواجهة الجفاف والتغيير المناخي والحد من الجوع والفقر اضافة الى تأمين الامن الغذائي".

ولفت الى أن "الاجتماع استمر يومين وبحث في كافة السبل لتطوير الابحاث الزراعية. وقد اتفق الجميع على أن الابحاث الزراعية في العالم هي الحل الوحيد لأزمة الغذاء، الجوع والفقر".

وذكر البيان أن "الوفد زار مختبرات المصلحة في تل عمارة وأعجب بالتطوير العلمي. وقد حضر الاجتماعات مدير عام ايكاردا عي ابو السبع ورئيس مجلس الأمناء نيل غاترسون".
المصدر: الوكالة الوطنية

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