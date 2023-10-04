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لبنان

عثمان عرض مع مدير مكافحة المخدرات في العراق تعزيز التعاون

Lebanon 24
04-10-2023 | 12:12
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، مدير مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق اللواء أحمد صالح حمّود على رأس وفد، في زيارةٍ جرى في خلالها استعراض العلاقات بين الطرفَيْن، وسبل تعزيز التّعاون بينهما في قضايا مكافحة المخدرات.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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