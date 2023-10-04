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لبنان

"سنكون لكم بالمرصاد"... أهالي ضحايا انفجار المرفأ: شبعنا وعوداً كاذبة

Lebanon 24
04-10-2023 | 12:16
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نفذت جمعية "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت" وقفتها الشهرية، الخامسة عصر اليوم، أمام تمثال المغترب- مرفأ بيروت.

وألقت ماريان فادوليان كلمة باسم الأهالي قالت فيها: "إلى كل من يراهن على قضيتنا الوطنية المحقة وإلى المتآمرين على أرواح ضحايانا، نقول لكم لن نستكين، قبل إحقاق الحق ومحاسبة كل متورط في جريمة العصر وسفك الدماء".
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وطالبت بـ"تفعيل عمل قاضي التحقيق المكلف حبيب رزق الله للمباشرة بالتحقيق مع القاضي طارق البيطار وبتشكيل هيئة اتهامية في أسرع ما يكون للنظر في قرار القاضي حبيب رزق الله ورفع المتاجرة بقضية المرفأ الوطنية من أيدي السياسيين ذوي الأهداف الخاصة".

كما دعت إلى "الإسراع في دعاوى التعسف باستعمال الحق وإيجاد الحل القانوني والسريع للبت بالذين أطلق سراحهم من المراجع غير المختصة، إضافة إلى قبول القضاة المكلفين تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعدم حصر ذلك بالقضاة الأصيلين".

وأشارت إلى أن "الواقع الحالي، الذي نعيشه، في ظل السلطة المتسلطة والحكام المتحكمين بمفاصل الدولة والقضاء لم يعد يطاق"، وقالت: "من غير المقبول أن تضيع قضية المرفأ في أروقة السياسيين الذين أعتادوا كعادتهم طمس الحقيقة كي لا تطير رؤوسهم".

أضافت: "لن نسمح لأي أحد بأن يمس بقضية المرفأ أو يلوث دماء ضحايانا بأكاذيبه وألاعيبه واحتياله على القانون، فكل شيء أصبح مكشوفا. لقد شبعنا وعودا كاذبة وأعزارا واهية، سنكون لكم بالمرصاد، وإن غدا لناظره قريب".

وأضاء الأهالي الشموع ورفعوا الصلاة على أرواح الشهداء والضحايا في توقيت الانفجار نفسه.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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