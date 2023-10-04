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لبنان

تدابير أمنية مشدّدة في هذه المناطق

Lebanon 24
04-10-2023 | 12:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن القوى الأمنية تنفّذ تدابير أمنية مشددة اليوم من الساعة ٦ مساء حتى ٦ صباحاً في كل أقضية الشمال، وتأتي هذه التدابير الامنية للحفاظ على أمن البلد وأهله.
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