تدابير أمنية مشدّدة في هذه المناطق

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن القوى الأمنية تنفّذ تدابير أمنية مشددة اليوم من الساعة ٦ مساء حتى ٦ صباحاً في كل أقضية الشمال، وتأتي هذه التدابير الامنية للحفاظ على أمن البلد وأهله.

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