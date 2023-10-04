"غزل" القاصر مفقودة... غادرت منزلها في الكورة ولم تعد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر غزل علي طراف (مواليد عام 2010، لبنانية)، التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة النخلة - الكورة في الساعة 10،15 من تاريخ 01/10/2023، ولم تعد لغاية تاريخه.يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".