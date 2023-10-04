Advertisement

لبنان

"غزل" القاصر مفقودة... غادرت منزلها في الكورة ولم تعد

Lebanon 24
04-10-2023 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1113689-638320468911268342.jpeg
Doc-P-1113689-638320468911268342.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر غزل علي طراف (مواليد عام 2010، لبنانية)، التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة النخلة - الكورة في الساعة 10،15 من تاريخ 01/10/2023، ولم تعد لغاية تاريخه.
Advertisement
 
يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-10-04
17:30 | 2023-10-04
17:00 | 2023-10-04
16:33 | 2023-10-04
15:53 | 2023-10-04
15:35 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24