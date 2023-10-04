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لبنان

قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد قاسم سبليني

Lebanon 24
04-10-2023 | 13:09
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 نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد قاسم سبليني، الذي توفي أمس.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 10/1/ 1936 القليلة - صور.

- تطوع في الجيش بتاريخ 1/1/1959، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 15/9/1961، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/1986.
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- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.

- تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.

- متأهل وله خمسة أولاد.

ينقل جثمانه غدا، العاشرة صباحا، من المستشفى العسكري المركزي، إلى جبانة بلدة القليلة - صور، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الثانية بعد ظهر، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد في بلدة القليلة – صور. وفي 8/10/2023، الرابعة بعد الظهر  في حسينية البلدة المذكورة. وفي 9/10/2023 إبتداء من الرابعة بعد الظهر ولغاية السادسة مساء في منزل ابنته (منى) الكائن في بيروت – الجناح - بناية مراكش – الطابق الثاني.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

تعازي ووفيات

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