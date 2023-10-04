قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد قاسم سبليني

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نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد قاسم سبليني، الذي توفي أمس.وفي ما يلي نبذة عن حياته:- من مواليد: 10/1/ 1936 القليلة - صور.- تطوع في الجيش بتاريخ 1/1/1959، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 15/9/1961، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/1986.- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.- تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.- متأهل وله خمسة أولاد.ينقل جثمانه غدا، العاشرة صباحا، من المستشفى العسكري المركزي، إلى جبانة بلدة القليلة - صور، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الثانية بعد ظهر، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد في بلدة القليلة – صور. وفي 8/10/2023، الرابعة بعد الظهر في حسينية البلدة المذكورة. وفي 9/10/2023 إبتداء من الرابعة بعد الظهر ولغاية السادسة مساء في منزل ابنته (منى) الكائن في بيروت – الجناح - بناية مراكش – الطابق الثاني.