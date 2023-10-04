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لبنان

تشمل وقوداً ومواد طبية... مساعدات ألمانية للجيش

Lebanon 24
04-10-2023 | 13:25
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، قائد القوات المسلحة الألمانية الجنرال  كارستن بروير، وتم البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين.

وبعد أداء مراسم التشريفات، تم وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري في باحة وزارة الدفاع الوطني.
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وأعلن بروير "تقديم مساعدات إلى الجيش اللبناني تشمل كمية من الوقود بقيمة مليون يورو وكمية من المواد الطبية بقيمة مليون يورو".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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