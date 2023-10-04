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لبنان

إليكم ما سجّله الدولار في السوق الموازية مساء اليوم

Lebanon 24
04-10-2023 | 14:05
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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