إليكم ما سجّله الدولار في السوق الموازية مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.