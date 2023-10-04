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لبنان

بجرائم إطلاق نار وخطف مواطنين.. الجيش يوقف "أبو حريقة" في عكار العتيقة

Lebanon 24
04-10-2023 | 14:16
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 4/10/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عكار العتيقة المواطن (م.ي.) الملقب بـ"أبو حريقة"، والمطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على ارتكاب جرائم إطلاق النار، وخطف مواطنين وممارسة أعمال مخلة بالآداب وابتزازهم. 
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وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف، ومسدسًا حربيًّا وبندقية صيد.
 
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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