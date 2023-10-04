مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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بين الشغور والنزوح حال البلاد على حاله...وبين حالات التعطيل والتضليل يواصل أصحاب هذه المدرسة التنقل فيعطلون الحوار ويعرقلون أي بحث عن تسوية ممكنةثم يتهمون غيرهم بما تقترف أيديهموفي هذا السياقردت النائب عناية عزالدين على نائبة القوات ستريدا جعجع مؤكدة ان رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي أبوابهما مشرعة لإنجاز الإستحقاقات الدستورية لا سيما رئاسة الجمهورية طبعا بالتكافل والتضامن مع كافة الإرادات الخيرة وقالت:طبعا المجلس أبوابه موصدة بوجه الإرادات الشريرة فمن لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر من أجل مصلحة لبنان وإنقاذه هو حتما... وأنت من بينهم... سوف يلجأ الى التضليل والتعطيل .. وهذه مدرستكم.في ذكرى حرب أكتوبر الخمسين والتي هزم فيها العرب العدو الإسرائيلي أبرق الرئيس نبيه بري للرئيسين المصري والسوري مهنئا ومعربا عن ثقتة بأن من صنع ملحمة النصر وسطر ملاحم البطولة والفداء في سبيل تحرير الأرض وإستعادة الحقوق من رجس الإحتلال الإسرائيلي قادر على أن يستولد على الدوام من مدرسة "تشرين" التحرير نصرا جديدا للأمة.في اليوميات اللبنانية تقدم ملف النزوح السوري ولهذه الغاية عقد وزير الداخلية بسام مولوي مؤتمرا صحافيا أكد فيه أنه لا يمكن البقاء في حالة تراخ تجاه النزوح مشددا على أن مطلب لبنان ليس تنظيم النزوح السوري بل الحد منه...النزوح السوري الى الواجهة، وفي صدارة الاهتمام، وذلك على حساب الملف الرئاسي. سببان وراء تبدل الاولويات لدى الرأي العام: الاول, الرمادية التي تطبع الملف الرئاسي وغياب اي تطور حاسم او حتى اي موقف لافت . السبب الثاني: وعي الجميع ان الوجود السوري في لبنان لم يعد قضية نزوح فحسب، بل تحول خطرا سياديا كيانيا يزعزع اركان الدولة ويهدد بنيان الوطن. والواضح ان مختلف القوى السياسية والاحزاب متفقة على خطر النزوح السوري، وهو ما يظهر من خلال تتبع مواقفها.والواضح ايضا ان كل القوى السياسية باتت متفقة على ان الخطر لا يعالج بالبهورة والشعارات بل بتحرك متكامل ومدروس توضع فيه كل الامكانات التي يملكها لبنان ان في الداخل والخارج. لكن المشكلة ان المسؤولين اللبنانيين يعيشون ضياعا، اذ حتى الان لم يصلوا الى اقرار خطة متكاملة، تشمل كل الوزارات، وتركز خصوصا على تعزيز التواصل مع الاوروبيين والاميركيين لتبديل الموقفين الاوروبي والاميركي من قضية النزوح.وزير الداخلية بسام المولوي دق ناقوس الخطر، وقال بكل صراحة ووضوح: بلدنا مش للبيع. وطلب من البلديات تقديم تقرير دوري كل خمسة عشر يوما عما فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وازالة تعديات.المبادرة مهمة ، لكنها يجب ان تتبعها مبادرات اخرى من مسؤولين آخرين، لأن القضية لا تحل عبر البلديات فقط، وان كان للسلطات المحلية دور مهم في الحد من اخطار النزوح ونتائجه المدمرة.رئاسيا، الجمود المسيطر لم تخرقه سوى الزيارة التي قام بها السفير القطري الجديد الى بنشعي ، حيث التقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. الزيارة، وان كانت بروتوكولية الطابع ، لكنها تكتسب اهمية خاصة في ظل ما يتردد عن تفعيل المبادرة القطرية.وفي نيويورك افاد مراسل ال "ام تي في" انه وبخلاف كل ما يتردد فان لا زيارة قريبة لأموس هوكستين الى بيروت، وبالتالي فان ما يحكى عن فتح ملف الترسيم البري ليس صحيحا ، لأن اسرائيل غير راغبة في الامر حاليا، فيما اميركا منشغلة بأمور اكثر اهمية، بالنسبة اليها على الاقل...رغم كل المساعي والتحضيرات والتحذيرات فاضت الشوارع وغرقت الطرقات، وساعد المواطنون قصور الحال، فاستوطنت النفايات المجاري والمفترقات، وسبحت المياه واستحالت الساحات مستنقعات .قبل ايام حذرت وزارة الاشغال العامة والنقل من المشهد هذا، ونظفت المجاري وناشدت المعنيين من وزارات ومواطنين وبلديات التعاون، الا ان حجم التقصير والقصور كان اقوى من الجميع ..ومن طوفان الشتاء الى طوفان النازحين الذي يساق عن سابق اصرار وتصميم، ومع التخبط الحكومي والبحث فيما يسمونه معالجة النزوح العشوائي – مع الاصرار على عدم فتح البحر امام الراغبين من النازحين، جدد الاوروبيون وبكل وقاحة رفضهم استقبالهم، فيما يفرضونهم على اللبنانيين ..سياسيا لا شيء داخليا بعد الحوار المرفوض سوى المزيد من التراشق الاعلامي والمنبري، وكثير من الترنح الرئاسي، والعين على المسعى الخارجي قطريا كان او فرنسيا ..في الكيان العبري اعياد العرش متواصلة بمتفرعاتها العنصرية التي تدنس المقدسات الاسلامية والمسيحية، ولم يسلم من المستوطنين الموتورين المحميين من الشرطة الصهيونية حتى الحجاج المسيحيون الذين يزورون القدس وبيت لحم، بل زاد الصهاينة من التأكيد على الملأ وعبر شاشات الاعلام العبري حجم الحقد الذي يكنونه للمسيحيين كما المسلمين ..اما حجم رسالة المقاومين للصهاينة فقد ترجمت بعضها سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي بعروضها العسكرية في ذكرى التأسيس..في الولايات المتحدة الاميركية التي يؤسس سياسيوها لصورة حكم مهتز ، فقد زادوا الى الصراع الرئاسي المتفلت، نزالا في مجلس النواب مع سابقة عزل رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي وتعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بديلا عنه، ما يؤكد أن لا بديل عن الصراع السياسي الحاد الذي يهدد تلك البلاد...في انتظار مفاجآت لا تبدو سهلة المنال، يدور الملف الرئاسي في حلقته المفرغة، مترقبا خرقا خارجيا متعثرا من هنا، وصحوة ضمير داخلية شبه مستحيلة من هناك.وفي الوقت الضائع، عجز كامل لمجلس النواب، وفشل ذريع لحكومة تصريف الاعمال، وشلل قضائي واضح، وتراجع فظيع في مستوى العمل الحزبي، الى درجة طرد نائب سابق وزوجته من أحد الاحزاب التي تستعد قريبا لاستحقاق داخلي تصفه بالديموقراطي، لمجرد مشاركته في “ترويقة”.وبالعودة الى الملف الرئاسي، جدد التيار الوطني الحر التأكيد اليوم على بذل كل المساعي لتأمين توافق وطني على إسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في هذه المرحلة، ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية وقدرة على التعاون مع حكومة إصلاحية لمواجهة التحديات والمخاطر الداهمة، التي من ابرزها النزوح الجماعي للسوريين بإتجاه لبنان.وشدد التيار على أنه ليس معنيا بالتهويل وبتخويفه من فقدان جنة الحكم، بل بالحفاظ على وجود لبنان، والحكم بالنسبة اليه ليس الا وسيلة لبناء الدولة لا هدفا بحد ذاته. ورأى التيار ان الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الأولى ستكون له انعكاسات سيئة ربما أخطر من الفراغ.ما اجمل ان يزف الملك المغربي الى شعبه خبر تنظيم بلاده كأس العالم في كرة القدم لعام 2030.بعد 11 شهرا على سرقة المنتخب الوطني المغربي الاضواء في كأس العالم في قطر,مباراة بعد مباراة حتى وصول " اسود الاطلس" الى نصف النهائي مقابل فرنسا,ها هي المغرب تفاجئ العالم اجمع والدول العربية بخبر اليوم.خبر ينقل المغرب سلطة وشعبا واقتصادا الى عالم آخر,الى حيث الاستثمار وجذب المستثمرين, الى حيث النمو الاقتصادي,الى حيث الحداثة والاستدامة, الى حيث تطوير الشعوب ماليا, وثقافيا , ورياضيا...خبر دخول المغرب جنة كأس العالم بعد قطر, اعلنه منذ قليل مجلس الفيفا, فاتحا الباب واسعا امام امكان استضافة السعودية كأس العالم في العام 2034.وقد اعلنت المملكة منذ قليل نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم في العام 2034 وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كل امكاناته وطاقاته لتوفير تجربة رائعة لاسعاد عشاق كرة القدم , فيما اعلن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ان رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2030 هي انعكاس لما وصلت اليه السعودية .هذا خبر يزف الى شعب خارج من زلزال مدمر, فيعيد له الحياة والامل ....في سابقة لم يعرف مثلها مجلس النواب الاميركي، فإن التشريع والقوانين والقرارات البرلمانية في الولايات المتحدة اصبحت مقطوعة الرأس بعد عزل رئيس المجلس كيفين ماكارثي.إجراء كهذا يحدث في دولة عظمى لا تزال مؤسساتها تفعل مقص المحاسبة , فيعزل رئيس مجلس النواب , ويسحب رئيس سابق من محكمة الى محكمة وصولا الى مساءلة الرئيس الحالي.فمن مكارثي الى ترامب فبايدن، اسماء شخصيات من الصف الاول .. لم تحظ بحمايات وحصانات تمنع عنها المثول امام القضاء او الطرد من الوظفية .صورة طبق الاصل عن مجتمع نقيض ومعاكس في لبنان , ترتفع الحصانات فوق رؤوس الرؤساء فتمنع المحاكمة , يتمدد الفراغ في الموقع الاولى ويتأبد الحكم في الموقع الثاني , ويقفل نبيه مكارثي البرلمان امام الجلسات الانتخابية المفتوحة.وعلى الجلسات وتعطيلها تندلع يوميا التصريحات المضادة للانتخاب والمتسببة بحالات اكتئاب ولما شعر اللبنانيون بالضجر حيال مواقف القوى السياسية من فئة الرجال، لزمت الحرب الى نون النسوة فطارت البيانات على اوراق ناعمة بين ستريدا جعجع وعناية عزالدين، والاتهامات بالتعطيل بين السيدتين الفاضلتين قد ثبتت صحتها، لأن طرفي القوات والثنائي لم يقصرا في المهمة .. فئة خرجت تسللا، والفئة الثانية أعلنت ووثقت تعطيلها بالمواقف السياسية الظاهرة.وتدور هذه الحرب على أرض لم تعد صلبة وتهتز تحت أقدام النازحين السوريين الذين اصبحت ازمتهم بحجم الحصار وبدا واضحا ان المعالجة الحكومية ستكون موضعية ولن تتخطى الدول الاوروبية الضاغطة لابقاء النازحين في أماكن وجودهم. فارووبا المقررة عن لبنان مصير القاطنين على اراضيه بشكل غير شرعي، تنظم لدولها ازمة الهجرة اذ اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة قبل انعقاد قمة التكتل المقررة الجمعة في مدينة غرناطة جنوب إسبانيا ومرة جديدة لسنا على خريطة هذه الدول ولا في حساباتها المالية وبالكاد ستعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا لبحث الازمة سيقاطعها وزراء التيار ثم يضرمون معاركهم على المنابر ليخبرونا ان النزوح اصبح يهدد الوجود.واليوم جمع وزير الداخلية بسام مولوي المحافظين ورؤساء البلديات واستحضر الارواح الاوروبية ليخلص الى ان بلدنا مش للبيع. وقف المجتمعون على المخاطر من دون تفكيكها وتم التأكيد عمليا ان ابواب الهجرة الى اوروبا مغلقة عبر البحر تطبيقا للقانون الدولي، و الاهم تطبيق القانون المحلي وطالما ان لبنان مطوق, واوروبا تمنع العودة, والهجرة غير متاحة دوليا, والحلول متوافرة من الخارج فإن اول حل في الداخل هو حل الجمعيات وبدء التحقيق معها لمعرفة مصدر اموالها واين تم صرفها. فإذا كان لبنان لا يقوى على الغرب ...فلتبدأ وزارة الداخلية من حواضر البيت .